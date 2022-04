Câmara Municipal presta homenagem a atletas da Academia Brothers Team de Jiu-Jitsu

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Por iniciativa da vereadora Jezebel Silva, Câmara concede Voto de Congratulação aos lutadores do Brothers Team de jiu-jitsu

A noite desta segunda-feira (25/04) foi de justas homenagens na 14ª Sessão da Câmara Municipal de Votuporanga.

Uma delas teve a iniciativa da vereadora Jezebel Silva. Ela é autora do Voto de Congratulação aos atletas lutadores da Academia Brothers Team de Jiu-Jitsu, por levarem o nome de Votuporanga em posições de destaque no cenário nacional e internacional.

O voto de congratulação destaca em sua justificativa que os irmãos Raphael e Matheus Abreu, que por meio do Jiu-jitsu estão à frente da EQUIPE BROTHERS TEAM, que fundaram em 7 de janeiro de 2019, e vêm elevando o nome de Votuporanga em todas as competições dentro e fora do país em que participam, trazendo títulos importantes para suas carreiras.

“Eles ministram aulas de jiu-jitsu e promovem pequenos campeonatos para incentivar a prática desse esporte e quebrar tabus sobre ser um esporte violento, mostrando que, a disciplina e o foco são imprescindíveis em todos os aspectos da vida. Os irmãos estão a frente de um projeto social, no Município vizinho Valentim Gentil, onde atendem cerca de 21 pessoas”, comentou.

“Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de consignar em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO aos lutadores de JIU JITSU MATHEUS ABREU DE OLIVEIRA e RAPHAEL CARLOS ABREU DE OLIVEIRA e aos seus alunos EQUIPE BROTHERS TEAM: ARTHUR HENRIQUE FERREIRA ORTUNHO, BRUNA STEPHANY MACARIO DE OLIVEIRA, GEOVANI FERREIRA BARBOZA, GUSTAVO LOPES CARDOSO, HERIVELTON DE PAULA RIBEIRO, JHONATAN CARLOS SIDRÃO, JOÃO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA, LEANDRO HENRIQUE SAPELI DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE FERREIRA ORTUNHO, MANOEL FERREIRA PRIMO DE SOUZA NETO, NATANAEL PESSOPANE FILHO, PEDRO HENRIQUE NÉSPOLI DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, RAFAEL FERNANDES BORTOLOTTO, RENAN ALEX FERREIRA ORTUNHO, RENE ALEX ORTUNHO, RICARDO JOSÉ DA SILVA, ROGER DA SILVA ALVES, ROMEO REICHE NÉSPOLI DOS SANTOS, YURI GOMES ALENCAR E YURI MATHEUS FERREIRA ORTUNHO, e PROJETO SOCIAL CRESCER JIU-JITSU: PROFESSORES JAIRO ALVES ALEXANDRE E NATAN ALEXANDRE ALVES; ALUNOS: APARECIDO DE OLIVEIRA PEREIRA, ARTHUR SAGULO CRIPPA, CARLOS ALBERTO BARROS MARTINS, DANILO DE CAMPOS MADRID PAVANI, DAVI WILLIAN VIEIRA DE JESUS, DEIVYD DE JESUS SANTOS, EMILLY DOS SANTOS HERREIRA GUEDES, ESTEVÃO MÁXIMO ALEXANDRE, JAIRO EDUARDO VICENTE, KAIQUE ALEXANDRE ALVES DA SILVA, KAUAN LOPES PEREIRA, LUSCA CICONI ALVES, MAIKE MARTINS DE LIMA, PASTOR THIAGO LUIZ TEODORO, RAQUEL MÁXIMO ALEXANDRE, RICARDO JOSÉ DA SILVA, RICARDO SOUZA NOGUEIRA DA SILVA, RODRIGO SILVA SOUZA, SAUL EZEQUIEL DA SILVA, SAULO BERNARDO VIEIRA DE JESUS E VITOR SANTOS DE LIMA”.