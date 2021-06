Paulista A3: Votuporanguense está a dois empates do retorno para a A2

CAV encara o Primavera na semifinal da Paulistão A3. Equipe tem a vantagem dos empates por ter tido melhor campanha na primeira fase.

Votuporanga, SP, 1 (AFI) – O Votuporanguense está a um passo de voltar a Série A2 em 2022, após ser rebaixado na temporada passada. Sob o comando do técnico Rogério Corrêa, o CAV vem a cada rodada demonstrando um futebol vistoso e bastante focado difícil competição que é o Campeonato Paulista da Série A3. O sucesso até o momento, é a união e o comprometimento do grupo de atletas com o clube.

CAMPANHA



Para chegar até a semifinal, o representante de Votuporanga despachou o Marília. O CAV disputou até o momento, 17 jogos, com nove vitórias, seis empates e duas derrotas, totalizando 33 pontos ganhos. O ataque marcou em 25 vezes, enquanto a defesa sofreu 14 gols. Gabriel Barcos, com seis gols é o artilheiro da Pantera. Por conta disso, a Alvinegra para conquistar o acesso terá que passar pelo Primavera.

JOGOS

Na semifinal, o CAV fará dois jogos diante do representante de Indaiatuba, sendo o primeiro fora de casa, no estádio Ítalo Mário Limongi e decidindo a vaga em Votuporanga, na Arena Plínio Marin. Por ter feito a melhor campanha no geral, o time votuporanguense joga por dois resultados iguais para conquistar a sua volta novamente para a Série A2.

Veja a data dos confrontos:

IDA: Primavera x Votuporanguense – estádio Ítalo Mário Limongi (Indaiatuba-SP) – dia 03/06, às 15h

VOLTA: Votuporanguense x Primavera – Arena Plínio Marin (Votuporanga-SP) – dia 06/06, às 15h

FutebolInterior