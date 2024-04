VOTUPORANGA NA ELITE DA NATAÇÃO PAULISTA

A Equipe de natação do Centro de Formação de Natação de Votuporanga/ Secretaria Municipal de Esportes/Unifev/ Avonat/ Noroaço é hoje uma equipe respeitada em todo Estado de São Paulo, principalmente pelos expressivos resultados que seus atletas tem alcançado nas competições mais importantes dos calendários da Federação Aquática Paulista, da Confederação Brasileira dos Desportos Aquáticos e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Recentemente, de 03 06 DE ABRIL, a equipe participou do Campeonato Paulista das Categorias Junior e Sênior, as mais importantes categorias da natação paulista, e a equipe do CFN-SME/UNIFEV/Avonat/Noroaço conquistou a 11ª colocação do Campeonato, disputado na piscina olímpica do Sport Club Corinthians Paulista, onde esteve representada por 10 atletas.

O maior destaque da equipe votuporanguense foi a atleta Jessica de Oliveira do Amaral Chaves, que conquistou duas medalhas de bronze nas provas de 200 metros nado peito e 400 metros nado medley. Também se destacaram os atletas Rick Endrew de Souza e Eric Kemji Toma da Silveira, ambos participaram das finais de suas provas (classificados entre os 8 melhores tempos da competição) e contribuíram na somatória geral de pontos, classificando a equipe votuporanguense em 11º lugar entre as 32 equipes participantes.

No próximo sábado será a vez da equipe de base local participar do Festival “Dom Peixito” em São José do Rio Preto, com 30 nadadores. Este festival tem como objetivo avaliar o trabalho da base, visando selecionar os melhores para integrarem a vitoriosa equipe de natação mantida pela Prefeitura Municipal, com o apoio da Avonat, da Unifev e da Noroaço.

