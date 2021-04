Votuporanguense contrata goleiro que jogou o Brasileirão pela Caldense

O Clube Atlético Votuporanguense apresentou na tarde desta sexta-feira (23) o goleiro Charles, de 28 anos. O arqueiro disputou o Campeonato Brasileiro da série D em 2020 e agora reforça o Cav na sequência do Paulistão A3.

Revelado nas categoria de base do Paulínia, Charles passou ainda pela Ponte Preta, São Caetano, Bragantino, SEV Hortolândia, Grêmio Osasco e Caldense, onde chegou as semifinais do campeonato Mineiro e também disputou a série D do Campeonato Brasileiro.

Charles falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Votuporanguense no campeonato Paulista da Série A3. “A expectativa é muito boa, to muito feliz, o Cav tem uma estrutura muito boa e espero estar contribuindo para o Clube da melhor maneira possível”, disse.

O Votuporanguense está na oitava posição da tabela de classificação com quatro pontos. Na última rodada antes da paralisação da competição, o Alvinegro venceu o São José por 1 a 0 fora de casa. O próximo compromisso do Cav é diante o Comercial, possivelmente na próxima semana. A data, o local e o horário deverão ser anunciados neste final de semana pela Federação Paulista de Futebol.