Votuporanga sedia Encontro Interestadual de Folia de Reis

Depois de uma pausa por conta da pandemia do novo coronavírus, o tradicional Encontro Interestadual de Folia de Reis volta a ser realizado em Votuporanga, e com grandes expectativas. A 36ª edição será realizada no domingo (21), a partir das 8h, na Igreja de Santos Reis, na Vila Paes.

Os organizadores, Secretaria da Cultura e Turismo, Conselho Municipal de Políticas Culturais, Conselho Municipal de Turismo e Centro de Folclore e Cultura, estão otimistas para o evento, uma vez que folia de reis é algo que agrada muito os moradores da cidade e região.

Entusiasta do encontro, o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, revelou aos microfones da Rádio Cidade que 12 grupos já confirmaram presença. Três deles são do próprio município, mas também há companhias de cidades como Meridiano, Zacarias, Itapagipe-MG, Auriflama, Tanabi, Monte Aprazível, entre outras. “É um encontro que eu acho maravilhoso. Eu quero estar ali confraternizando com aquelas pessoas, porque sabemos muito bem a grandeza desse tema para os adeptos, e eu acho isso muito lindo e espiritual”, comentou.

A programação prevê um acolhimento com café da manhã, logo da sequência será celebrada a Santa Missa com abertura especial feita pelo Coral de Violas “A Voz do Sertão”. “O coral é excelente”, garantiu o chefe do Executivo. Posteriormente começam as apresentações das companhias e, às 11h30, será servido um grande almoço. O encerramento será com uma apresentação de Natal Rosa.

A última edição do evento, realizada em 2020, foi um sucesso, com a presença de aproximadamente 1.200 pessoas.

Folia de Reis é uma tradicional festa brasileira e dentro das celebrações acontecem procissões, romarias, danças e o uso de fantasias e trajes especiais, que representam os personagens tradicionais do cortejo. As músicas são tocadas com instrumentos típicos da festa, como violão, viola, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco.

