Nesta quarta-feira (18/11), serão transmitidas duas apresentações: “Ballads”, com Gustavo Bombonato, e “O Violão e a Canção Brasileira”, com José Cássio Jaber e participação especial de André Fernandes.

Na noite da última terça-feira (17/11) foi exibido o projeto #emcasa, desenvolvido pelo Coral Canto Livre, da Secretaria da Cultura e Turismo, e regido pelo Maestro Marcio Zarsi. A apresentação foi uma compilação de sete videoclipes, integrados com depoimentos dos coralistas sobre como é fazer música na pandemia. Os ensaios foram realizados semanalmente pela plataforma do Zoom, e as aulas foram por aplicativos de mensagens e através do site do próprio Maestro. No total, 62 coralistas participaram da apresentação.