Prefeitura de Votuporanga oferece curso de Macramê

Objetivo é oportunizar que os alunos tenham conhecimento para aprender as técnicas básicas e avançadas desta arte manual

Desenvolver o bem-estar e fomentar a geração de renda por meio do artesanato são alguns dos benefícios de aprender uma nova atividade. A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), está com inscrições abertas para o curso de Macramê, que será realizado de 5 a 20 de junho, das 18h às 22h, com aulas teóricas e práticas, no Parque da Cultura, que fica na Av. José Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, no bairro Jardim Alvorada.

Podem participar pessoas a partir dos 14 anos, interessadas em artesanato, decoração e trabalhos manuais, assim como os apaixonados por arte e design de interiores, que encontrarão no curso de uma oportunidade para iniciar um hobby e também uma fonte de renda adicional. As inscrições estão disponíveis por meio do link https://linktr.ee/turismovotu . As vagas, limitadas, se efetivam por ordem de recebimento do cadastro.

O objetivo é oportunizar que os alunos tenham conhecimento para aprender as técnicas básicas e avançadas desta arte manual. Isso inclui aprender a fazer nós específicos, entender os materiais necessários, desenvolver habilidades de design e criar uma variedade de peças decorativas ou utilitárias usando essa técnica. Durante a capacitação, que terá carga total de 48 horas, serão apresentados módulos abordando assuntos como: conhecimento sobre a matéria-prima; proteção ambiental; prevenção de acidentes no trabalho; execução de nós; confecção de artefatos artesanais com fios variados, entre outros assuntos correlacionados a área.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo (17) 3405-9670.