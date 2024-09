Votuporanga ganha nova passagem inferior com obras realizadas pela Rumo

Com investimento de R$ 22,3 milhões, a obra foi finalizada em setembro e vai trazer mais mobilidade para os moradores da cidade.

A Rumo, maior operadora de ferrovias do país, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, entregou nesta quarta-feira (25) a nova passagem inferior de veículos e pedestres, localizada na Avenida República do Líbano, no Bairro Sonho Meu.

O projeto, que faz parte das contrapartidas pactuadas com o Governo Federal durante a renovação antecipada da concessão da Malha Paulista, teve um investimento total de R$ 22,3 milhões. A obra foi executada nos últimos 10 meses e gerou aproximadamente 60 empregos diretos e 40 indiretos.

Com 32,1 metros de comprimento e 6,4 metros de altura, a passagem inferior foi planejada para oferecer uma nova alternativa de mobilidade para os moradores da região, proporcionando um trânsito mais seguro, fluido e sem interrupções. A expectativa é que a obra traga melhorias significativas no tráfego da cidade, garantindo a segurança das pessoas e da operação ferroviária.

Giana Custódio, gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Rumo, destacou a relevância da entrega. “A conclusão dessa obra em Votuporanga reforça o compromisso da Rumo em promover uma convivência harmônica entre a população e a ferrovia por meio de um trânsito mais seguro, assegurando a qualidade de vida dos moradores”, disse.

“Essa obra é muito importante para mobilidade urbana em uma região da cidade que está em expansão e que vai ser beneficiada com mais desenvolvimento. Será, inclusive, uma nova via de acesso ao aeroporto da cidade. Por meio dela, motoristas e pedestres poderão trafegar com mais conforto e segurança”, afirma o prefeito, Jorge Seba.

Sobre a Rumo

Créditos da foto: Prefeitura de Votuporanga/Comunicação