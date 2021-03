Cerimônia virtual foi realizada na noite da última quarta-feira (dia 03), na plataforma Teams

A UNIFEV realizou uma cerimônia de Colação de Grau on-line, na noite da última quarta-feira (dia 03). Virtualmente, pela plataforma Microsoft Teams, os formandos do curso de Fisioterapia concluíram a tão sonhada graduação.

Na oportunidade, participaram da transmissão o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi, acompanhada da paraninfa da turma, Profa. Dra. Liliane de Fátima Veronez Pereira; e docentes da Instituição.

Em seu discurso, Liliane enfatizou a honra em integrar o momento que é tão especial na vida dos colegas e comparou a profissão aos poetas. “O fisioterapeuta é um poeta nato, pois da sua boca saem palavras de conforto, de esperança, de luta, de emoção, de alegria e, muitas vezes, de tristeza. Do trabalho do fisioterapeuta, da sua inteligência e do seu conhecimento, surgem qualidade de vida e superação. O sorriso de cada paciente é a mais pura poesia que poderia existir”, recitou.

Dando continuidade à cerimônia, a coordenadora descreveu o turbilhão de emoções que o momento proporcionou e encorajou os presentes a seguirem firmes na carreira escolhida. “Parabéns pela escolha da profissão, ela é linda e dia a dia vocês vão trabalhar a favor da vida. Tenho certeza que farão a diferença na história de cada paciente”, declarou.

Para a oradora da turma, Loiane Delduque de Oliveira, a colação, depois de tantas incertezas, consagrou cada formando como forte, vencedor e capaz. “Hoje seria um dia de despedida, com abraços e coisas boas, mas não está sendo desse jeito. A vida nos coloca à prova, então, precisamos refletir”, analisou ela.

Finalizando, o Reitor comunicou a conquista da láurea acadêmica para Gabriela Belucci Piovezani, agradeceu a todos pela confiança na UNIFEV e encerrou desejando sabedoria a todos.