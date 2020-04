VEREADOR WARTÃO LAMENTA O FALECIMENTO DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ FLÁVIO GOMES

O vereador Wartão lamenta profundamente a morte do deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB-SP), que faleceu aos 62 anos na madrugada desta quarta-feira (1), em São Paulo, vítima de leucemia. “Uma grande perda. Se vai uma pessoa inteligente, atuante, que sempre olhou com bons olhos as causas de Votuporanga e região”, comentou o vereador.

Wartão destaca a liberação de R$ 150 mil para o Recanto Tia Marlene e R$ 150 mil para o Lar Frei Arnaldo, via emendas parlamentares do deputado.