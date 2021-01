Médico processa ex-mulher por causa de postagens nas redes sociais em Votuporanga

Todo mundo está nas redes sociais, vidas expostas, divulgação profissional e assim vai. Tudo vai bem até que dá tudo certo. O problema é quando dá errado. E as postagens feitas por uma ‘ex” deu errado em Votuporanga. O médico e ex-marido iniciou um processo contra ela.

Tanto o homem quanto a mulher já estão em novo relacionamento e as postagens dela estão desagradando o profissional da medicina. Ele alega no processo que no último dia 13 a ex-esposa – também profissional da saúde – utilizou a imagem de sua clínica, sem seu consentimento, para publicar mensagem que denegri sua imagem em estories do Instagram.

O homem também alega já ter solicitado via aplicativo de celular que a ex retire todas suas fotografias das redes sociais, pois a mulher tem 68.200 seguidores e as imagens têm trazido constrangimento devido ao novo relacionamento.

Ainda consta no processo que em 2017 a ex-mulher também utilizou as dependências da clínica para atender pacientes em procedimentos estéticos.

A ação pede liminar determinando a exclusão das imagens pela mulher, mas o juiz do caso indeferiu a liminar e explicou que tudo pode ser revolvido sem tanta urgência, inclusive com acordo entre as partes ou julgamento do mérito da ação.

Votutudo