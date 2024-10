Congresso de Urgência e Emergência será no próximo mês

Evento será realizado nos dias 1 a 3 de novembro, em parceria com Abramurgem, Santa Casa de Votuporanga e Unifev

O Congresso de Urgência e Emergência do Noroeste Paulista, que ocorrerá entre os dias 1º e 3 de novembro, se posiciona como uma das principais iniciativas da região para a atualização e capacitação dos profissionais que atuam no atendimento de emergências e urgências. Reunindo SAMUs, Ligas de Trauma e Emergência, e especialistas renomados de diversas áreas da medicina, o evento promete ser um marco no aprimoramento dos cuidados críticos e no fortalecimento das redes de atendimento médico.

O Congresso é realizado pela Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem), em parceria com a Santa Casa de Votuporanga e Unifev, e vai acontecer no Centro de Eventos Valério Giamatei.

Uma iniciativa visionária para a educação continuada

Com um formato que privilegia a troca de conhecimento e o aprendizado prático, o Congresso visa não apenas atualizar os profissionais, mas também oferecer um espaço para a reflexão sobre os desafios diários no atendimento de emergências. Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior, presidente do encontro, destaca a importância do evento para a evolução da prática médica em situações críticas:

“Este Congresso foi concebido com o objetivo de criar um espaço para a troca de conhecimentos atualizados e de alta relevância clínica. Ele contribuirá diretamente para o desenvolvimento e capacitação dos profissionais que atuam na linha de frente dos cuidados de emergência. Estamos reunindo especialistas renomados em áreas como Medicina de Emergência, Terapia Intensiva, Cardiologia, Traumatologia, entre outras, para compartilhar experiências e inovações que têm o poder de transformar o manejo de condições críticas e salvar vidas.”

A proposta é proporcionar aos participantes as melhores ferramentas e abordagens para tomadas de decisões rápidas e eficazes, essenciais no atendimento de condições de risco iminente.

Programação científica: conteúdo de alta relevância

A programação científica do evento foi cuidadosamente elaborada para cobrir uma ampla gama de tópicos, todos com foco em melhorar o atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência. Entre os destaques, estão:

Estratégias para a redução da mortalidade em Parada Cardiorespiratória, com Prof. Dr. Fernando Sabia Tallo;

Atendimento ao politraumatizado e as armadilhas no atendimento inicial, com Prof. Dr. André Luciano Baitello;

Atendimento ao choque hemorrágico no pré-hospitalar, com Dr. Rodrigo Tadeu Silvestre;

Simulados práticos com a Equipe SAMU Rio Preto, abordando o atendimento ao traumatizado e situações de múltiplas vítimas.

Além disso, haverá mesas redondas e discussões de casos clínicos, onde os participantes poderão debater casos reais e trocar experiências sobre as melhores práticas no manejo das emergências.

Cursos práticos paralelos: aprendizado em ação

O Congresso também oferece cursos paralelos, totalmente gratuitos, voltados para o treinamento prático. São uma excelente oportunidade para os participantes se aprofundarem em técnicas específicas, como:

Punção Intra-óssea e Acesso às Vias Aéreas com Máscara Laríngea para enfermeiros (01/11, 16h30 – 18h00);

Eletrocardiograma para Profissionais de Saúde (02/11, 17h00 – 18h00).

Esses cursos práticos são fundamentais para capacitar os profissionais com habilidades essenciais para o atendimento emergencial, aprimorando sua capacidade de resposta em situações críticas.

Fortalecendo redes de colaboração

O Congresso de Urgência e Emergência também é uma grande oportunidade para fortalecer a colaboração entre os diversos serviços de emergência da região. A interação entre SAMUs, Ligas de Trauma e Emergência, e especialistas criará um ambiente propício para o networking e a construção de soluções coletivas para os desafios enfrentados no atendimento emergencial. A troca de ideias e experiências ajudará a implementar novas abordagens que podem ser levadas diretamente aos hospitais e serviços de urgência.

A integração entre diferentes áreas da saúde também será um dos principais focos, com discussões sobre a importância da regulação médica e o uso de tecnologias emergentes, como a telemedicina, no atendimento a emergências.

A proposta do Congresso é clara: transformar a prática médica por meio da educação continuada e da troca constante de experiências. Para Dr. Chaudes Ferreira, é através de iniciativas como essa que se pode salvar mais vidas e melhorar a qualidade do atendimento nas emergências, fundamentais para a segurança dos pacientes.

Inscrições abertas

As inscrições estão abertas, e os interessados podem se inscrever diretamente pelo site oficial. É importante ressaltar que a programação inclui tanto palestras e mesas redondas, quanto atividades práticas, todas focadas na atualização dos profissionais que atuam na linha de frente dos serviços de urgência.

Inscrições: www.congressoemergenciasnp.com.br