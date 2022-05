Secretaria de Direitos Humanos divulga inscrições gratuitas para curso básico de Libras

Serão ofertadas 15 vagas para curso a distância pela plataforma Zoom; iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência

A Secretaria de Direitos Humanos informa que estão abertas as inscrições gratuitas para o curso básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais), com um total de 15 vagas disponíveis. O curso terá duração de 40h e acontecerá aos sábados, das 8h às 12h pela plataforma Zoom, com início no próximo sábado (21/05) e término dia 2 de julho, totalizando sete encontros.

Para participar, o candidato deve realizar a inscrição através do link https://formularios.cti.org.br/inscricoes-curso-de-libras-votuporanga/ . Os alunos precisam frequentar ao menos 75% das aulas para receberem o certificado.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que o curso básico de Libras é oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Ele é totalmente online e gratuito, com aulas ao vivo. E o melhor: não há nenhum custo para o município”, disse.