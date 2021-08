Santa Casa de Votuporanga faz tour virtual da Maternidade para gestantes

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um dos momentos mais inesquecíveis e esperados pelos pais, o nascimento de um filho requer um lugar acolhedor e humanizado. Por isso, a escolha da Maternidade é o primeiro passo para essa ocasião ser ainda mais especial. A Santa Casa de Votuporanga realiza um tour virtual de gestantes nesta quinta-feira (19/8), garantindo a segurança da mamãe e do bebê em meio a pandemia do Coronavírus.

Por meio do Youtube da Instituição – www.youtube.com.br/santacasavotuporanga

, a partir das 14h30, as grávidas terão acesso a imagens da Maternidade, do quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para parto normal humanizado, salas de cuidados dos recém-nascido, centro cirúrgico e muito mais.

Além disso, a médica ginecologista e obstetra, Dra. Michelle Fazolino Bim, irá explicar a diferença de parto normal e cesárea. Encerrando o tour, o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro dará detalhes sobre o aleitamento materno e a psicóloga Gabriella Cardoso Alves da Silva falará sobre as emoções no puerpério.

Rodrigo destacou a iniciativa. “Com as restrições da pandemia, a tecnologia a favor da humanização é um grande diferencial neste momento e a Santa Casa permite isso de forma segura e com todo o cuidado e carinho que nos antecede. Antes, nossas visitas eram presenciais e queremos manter a mesma qualidade no on-line”, contou.

Foram convidados os 17 municípios da região Noroeste paulista para essa visita. “Estamos à disposição das gestantes que queiram saber um pouco mais sobre nosso Hospital e tirar suas dúvidas. Nesta quinta-feira, às 14h, nossos profissionais vão se reunir para atendimento e acolhimento deste público”, complementou.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou o serviço. “A Maternidade da Santa Casa de Votuporanga é referência para o município e região, com toda a estrutura necessária para assistência da mamãe e bebê, inclusive com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Trabalhamos para que o atendimento seja cada vez mais humanizado. Cada nascimento é, para nós, motivo de muito orgulho e reforça a nossa responsabilidade com a comunidade. Por isso, esse tour é tão importante para apresentar nosso diferencial”, finalizou.

Nosso diferencial



A Santa Casa possui uma estrutura completa e diferenciada na Maternidade, inclusive com suporte de UTI Neonatal, trazendo ainda mais segurança para as mamães e bebês.

Além desta estrutura, a Santa Casa possui uma equipe multidisciplinar para atender as grávidas, para assisti-las em todos os aspectos clínicos e psicológicos. Esses profissionais passam por capacitações frequentemente, sendo inclusive, no momento, qualificados pelo Programa São Paulo pela Primeiríssima infância.

A Instituição possui equipe de enfermeiros obstetras e de enfermagem como um todo capacitada para atendimento humanizado com mãe e bebê e treinamento para favorecer o aleitamento materno. Há trabalho no Centro Cirúrgico para que a amamentação ocorra já na primeira hora de vida do recém-nascido. O Hospital possui ainda posto de coleta de leite humano.