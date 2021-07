SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS REALIZA ATENDIMENTO A MAIS DE 5 MIL PESSOAS EM SEIS MESES

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos tem garantido os direitos da população através de suas políticas públicas, uma vez que está empenhada exclusivamente para formular, coordenar e executar ações que valorizem os que mais precisam do poder público, tendo como principal foco a humanização. Neste primeiro semestre de 2021, mais de cinco mil pessoas foram atendidas pela equipe da secretaria.

“Temos o cuidado de tratar da melhor maneira possível todas as pessoas que buscam pelos nossos serviços. A humanização do atendimento no serviço público é fundamental em todas as circunstâncias e a Secretaria cumpre da melhor maneira possível o plano de governo do prefeito Jorge Seba, que é priorizar o social. Além de trabalhar ainda, várias outras políticas públicas para mulheres, crianças e adolescentes, idosos, público LGBT, dependentes químicos, entre outros perfis”, disse Emerson Pereira, secretário de Direitos Humanos.

Votuporanga em Ação: resgate da cidadania

O projeto Votuporanga em Ação 1 e 2 resgatou a cidadania de mais 230 famílias neste primeiro semestre do ano. Isto indica que por mês foram contratados 40 novos bolsistas. Atualmente, são 270 bolsistas ativos.

Neste ano, o projeto conta com o apoio das secretarias da Controladoria Geral e de Assistência Social para acompanharem todo processo até a contratação dos bolsistas. Desde janeiro, um profissional da área de Serviço Social entrevista os candidatos aptos a ingressarem, fazendo avaliação final. Vale ressaltar que após avaliação, os mesmos aguardam na fila de espera.

Os bolsistas da Frente de Trabalho, contratados no ano passado por meio de parceria com o Governo do Estado de São Paulo, tiveram o acréscimo de mais três meses no projeto, totalizando nove meses de estabilidade. A iniciativa teve como objetivo ajudar os que mais precisam em época de pandemia.

Suporte às empresas e currículos

Também deu suporte às empresas que entraram em contato solicitando pessoas para o mercado de trabalho. Uma das empresas contratou 15 mulheres para fazerem serviços gerais nos postinhos de saúde.

Além disso, todos os dias, mais de 50 estabelecimentos comerciais, empresas e indústrias de Votuporanga recebem currículos de pessoas que precisam de trabalho. Nos primeiros seis meses, mais de mil currículos foram enviados pela equipe da Secretaria.

Pessoas em situação de rua

Várias ações foram realizadas para as pessoas em situação de rua. Entre os serviços prestados estão o fornecimento de passagens para cidades de origem, averiguação de denúncias, acolhimento em abrigo entre outros, que totalizaram neste período mais de 160 atendimentos.

Além disso, também tiveram o resgate da cidadania por meio de corte de cabelo e barba, totalmente gratuitos, através da parceria com cabeleireiros e barbeiros da cidade.

No primeiro semestre, teve início também a entrega de kits de higiene, contendo creme dental, escova de dentes, sabonete e lâmina de barbear para os homens, assim como também para as mulheres em vulnerabilidade social, mas com o acréscimo de um pacote de absorvente íntimo.

Em junho, através de parceria com o Fundo Social de Solidariedade, receberam cobertores e agasalhos, além de marmitas das entidades socioassistenciais Associação Irmão Mariano Dias, Bezerra de Menezes e APAE, que fazem parte do projeto Prato Solidário, do Fundo Social. Desde o início do projeto, somente pela pasta, mais de mil refeições foram entregues.

Cestas básicas – encaminhamentos

Houve também encaminhamentos de famílias para a Secretaria de Assistência Social, para atendimento com o benefício eventual da cesta básica, além de serem acompanhadas pelos profissionais da área.

Pessoas com deficiência

Ações que visem trabalhar políticas públicas para as pessoas com deficiência também foram realizadas com o empréstimo de mais de 10 cadeira de rodas, de banho, muletas e andadores. Através de parceria com A Jóia, entre outras, foram conseguidas várias doações de óculos.

Fotos 3×4

Nestes primeiros seis meses do ano, foram doadas 60 fotos no tamanho 3×4 em parceria com a empresa Studio JZ. Quem necessita da foto para documentação pessoal e não tem condições financeiras, a Secretaria faz o encaminhamento para a empresa, que faz a doação de 10 fotos por mês.

Fonte: Prefeitura de Votuporanga