Uma foto emocionante tem ganhado destaque nas redes sociais, mostrando a profundidade do sentimento paterno. A imagem, capturada pela fotógrafa JanaBrasil e compartilhada em seu perfil no Instagram, retrata o pai Victor Calmon, de 33 anos, ajoelhado ao lado do berço do seu filho recém-nascido, Ivan, que veio ao mundo no mês de junho.