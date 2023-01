Vítima de acidente, secretária de saúde de Jales é transferida para RP

A prefeitura de Jales divulgou na manhã desta segunda-feira, 30 de janeiro, uma nota oficial atualizando as informações referente ao estado de saúde da secretária municipal de saúde Nilva Gomes Rodrigues de Souza e do seu esposo, Luiz Carlos. Eles sofreram um acidente na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis, no final da tarde do último domingo, 29. O carro em que estavam capotou.

De acordo com a nota, Nilva apresenta quadro de saúde estável e foi transferida para São José do Rio Preto para a realização de exames:

A secretária municipal de Saúde, Nilva Gomes Rodrigues de Souza e o esposo Luiz Carlos se envolveram em um acidente na noite do domingo, 29, e foram levados para a Santa Casa de Fernandópolis, onde passaram por exames.

Ele foi liberado e ela foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto para a realização de exames mais minuciosos. Ela passa bem e o quadro é estável.