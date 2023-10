PM resgata irmãos de 3, 8 e 10 anos abandonados com comida estragada

A Polícia Militar resgatou, na noite da última terça-feira (3/10), três irmãos que estavam trancados e abandonados em uma casa insalubre, em meio a fezes e comida estragada, no bairro Santo Antônio, na região norte de São José do Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares foram chamados pela avó dos meninos de 3, 8 e 11 anos de idade – o mais velho é diagnosticado com espectro autista. Aos PMs, a idosa informou que a mãe deles de 34 anos, filha dela, é usuária de drogas e que o pai está preso. Para alimentar os netos, ela estava passando os pratos de comida em um vão embaixo do portão.

A mãe das vítimas, segundo o registro policial, havia saído durante o dia e não teria retornado até às 23h30, horário em que os policiais chegaram na casa.

Com a autorização da avó, a corporação estourou o cadeado do portão e entrou no imóvel. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, fezes humanas foram encontradas no quintal. A casa estava com grande acúmulo de roupas sujas no chão. Os policiais também encontraram muitas fezes transbordando pelo vazo sanitário, cheiro fétido pelo local, e também comida estragada na pia da cozinha.

Os policiais relataram ainda, que a criança de três anos de idade estava sem roupas, dormindo em meio a comida estragada, em um colchão sem condições de uso.

O Conselho Tutelar foi chamado e vai acompanhar o caso; os meninos ficaram aos cuidados da avó.

Até o fechamento do boletim de ocorrência, a mãe das vítimas não havia retornado para casa. O caso foi registrado como abandono de incapaz.SBT Interior