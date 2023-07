Residência pega fogo e vítimas são socorridas com queimaduras em Valentim Gentil

Um incêndio acabou destruindo uma casa e deixou duas vítimas adultas do sexo masculino feridas, em Valentim Gentil, na tarde de domingo (2)As equipes de emergência foram acionadas e atenderam prontamente à ocorrência para evitar mais transtornos.

De acordo com a ocorrência, a Defesa Civil de Valentim Gentil, o Corpo de Bombeiros de Votuporanga e a Polícia Militar foram acionados em caráter de urgência. Suas ações rápidas e coordenadas permitiram o resgate eficiente das vítimas, que foram prontamente encaminhadas ao Pronto Socorro local onde receberam atendimento médico especializado.

As vítimas foram afetadas pela inalação de fumaça tóxica e também apresentam queimaduras. As autoridades competentes estão realizando os devidos levantamentos para determinar a origem do incêndio e a extensão dos danos causados pela tragédia. Fonte: Jornal A Cidade