Mulher é presa após furto a estabelecimento comercial em Jales

Policiais da 2ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam em flagrante uma pessoa pelo crime de furto a estabelecimento comercial na cidade de Jales.

Após ser irradiado um alerta de furto ocorrido há pouco tempo na Loja Rainha das Roupas, localizada na Rua 11, a equipe policial deslocou-se imediatamente para o local, iniciaram diligências na área central para encontrar a autora do furto, com base nas características fornecidas pela solicitante e imagens de vídeo monitoramento os policiais chegaram à identificação da criminosa , conhecida no comércio local e nos meios policiais, também sei filho, foi identificado nas imagens.

Após informações sobre a residência da autora, a polícia logrou êxito em localizar tanto ela quanto seu filho. Durante a abordagem, a autora foi flagrada retirando o vestido furtado de sua bolsa, tentando enganar a equipe policial.

As partes envolvidas e o objeto recuperado, um vestido verde avaliado em R$ 150,00, foram encaminhados ao plantão policial. A delegada elaborou o Boletim de Ocorrência de furto e liberou as partes envolvidas.