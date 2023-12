Procurado pela Justiça é preso pela Polícia de Votuporanga após carro quebrar em rodovia

Acionados para prestar assistência a um usuário da via que enfrentava problemas mecânicos, em Meridiano/SP, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão por falsidade ideológica.

A Polícia Militar Rodoviária de Votuporanga/SP prendeu um indivíduo procurado pela Justiça durante a Operação Impacto, na noite da última terça-feira (26.dez). A ação contou com participação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) em apoio a um usuário com veículo em pane mecânica.

De acordo com a ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento, intensificando as ações de fiscalização e combate à criminalidade nas rodovias, quando a equipe do TOR foi acionada para prestar assistência a um usuário com problemas mecânicos em seu veículo.

A ação que resultou na prisão inusitada começou como uma simples ocorrência de trânsito, sendo que, durante a consulta de praxe, os policiais constataram que o condutor possuía em aberto um mandado de prisão pelo crime de falsidade ideológica.

O indivíduo foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça