Jovem morre afogado ao pular de passarela no Rio Tietê

Ryan Bruno Silva, de 19 anos, que residia no bairro Vale do Sol, em Birigui (a 45 km), morreu afogado ao mergulhar no Rio Tietê, em um condomínio de ranchos entre Penápolis e Barbosa. O caso ocorreu no final da tarde de domingo (13).

O corpo da vítima foi encontrado pelos bombeiros no início da manhã desta segunda-feira (14). De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 18h, policiais militares foram comunicados do afogamento.

Chegando ao local, viram uma equipe do Corpo de Bombeiros realizando buscas pelo rio. Uma mulher de 34 anos contou que estava com um grupo de amigos e pegou o celular para filmar enquanto eles saltavam de uma passarela para nadar no rio.

MERGULHO

Segundo ela, Silva mergulhou, retornou para a superfície e, em seguida, afundou novamente. A gravação foi parada e a mulher pulou na água na tentativa de resgatá-lo, porém, sem sucesso, em razão da grande quantidade de vegetação aquática existente.

As imagens foram exibidas aos bombeiros. Devido à baixa luminosidade, foi optado por não iniciar as buscas, que foram feitas na manhã desta segunda. Por volta das 8h40, o corpo do jovem foi localizado.

Ele seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico e, na sequência, seria liberado aos familiares para velório e sepultamento.

O local foi preservado para a realização de perícia. As causas serão apuradas pela Polícia Civil. (Ivan Ambrósio/Jornal Interior)