Cavinho tem vida dura em Monte Azul Paulista

O sub-11 tentou buscar o empate, mas não deu; já no sub-13, o Votuporanguense saiu na frente, mas cedeu o empate nos minutos finais.

O Clube Atlético Votuporanguense visitou o Monte Azul na manhã deste domingo (13.ago), no Estádio Octacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista/SP, em duelos realizados pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, no sub-11 e sub-13.

No primeiro jogo do dia, o embalado sub-11 saiu atrás no placar e perdia por 2 a 0 quando iniciou uma reação, porém, sem tempo, acabou derrotado por 2 a 1.

Já no sub-13, o Votuporanguense vencia a partida até o final, quando cedeu o empate aos donos da casa.

Próximo compromisso

O CAV retorna para casa e sob seus domínios volta a campo no próximo domingo (20), quando recebe o Mirassol na Arena Plínio Marin, em jogos disputados às 9h e às 10h30, no sub-11 e sub-13, respectivamente.