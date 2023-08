Bebê de 1 ano é internado com sinais de agressão e queimaduras

Um bebê de apenas 1 ano e 8 meses está internado no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, no interior de SP, com suspeita de agressão e maus-tratos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai do menino (que fica com o filho aos finais de semana), levou o bebê para o HCM porque percebeu lesões na criança. Os médicos constataram possíveis sinais de maus-tratos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o paciente esta com escoriações pelo corpo, um dente quebrado, queimaduras no dorso da mão e na face anterior do tornozelo esquerdo.

O pai do bebê informou que suspeita de maus-tratos e que ele tem a guarda compartilhada do filho com a mãe do menino, que fica com ele durante a semana. O homem disse ainda que o filho é uma criança agitada, brinca bastante, frequenta a creche, não apresenta alterações urinárias e gastrointestinais.

O delegado da Polícia Civil requisitou o exame no Instituto Médico Legal (IML) para a criança. Um laudo deverá comprovar como as lesões ocorreram.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) deve investigar o caso. SBT Interior