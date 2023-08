Um residente do bairro compartilhou uma experiência aterrorizante. Enquanto voltava do trabalho em uma noite escura, ele foi encurralado por um desses cães. “Fiquei preso em uma rua, com um pitbull me encurralando”, contou o morador. Ele tentou buscar ajuda ligando para a polícia, que, infelizmente, informou que não poderiam intervir. Após a indicação da polícia, ele então ligou para o corpo de bombeiros, mas mesmo após 40 minutos, não houve resposta. O morador conseguiu se safar apenas quando um ônibus passou, assustando o animal e proporcionando-lhe uma rota de fuga.

Legislação em Vigor

De acordo com a Lei no 2.140/2011, cães de raças consideradas perigosas, como o pitbull, devem ser conduzidos em espaços públicos com dispositivos de segurança, incluindo focinheiras. A legislação atual permite que transgressores recebam desde uma advertência verbal até a apreensão do cão, além da possibilidade de multas. Contudo, muitos dos animais vistos soltos não portavam os equipamentos exigidos.

Esta não é a primeira ocorrência de pitbulls soltos no bairro. Os moradores estão clamando por uma fiscalização mais rigorosa por parte das autoridades para garantir o cumprimento das normas e proteger a comunidade de possíveis acidentes com estes animais.