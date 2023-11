Caminhão tomba na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis

Na tarde desta sexta-feira, um incidente na Rodovia Euclides da Cunha, a 3 km da base da Polícia Militar Rodoviária no sentido de Jales a Fernandópolis, chamou a atenção dos transeuntes. Um caminhão tombou, deixando o motorista ileso, apesar da gravidade do acidente.

O condutor, que partiu de Cuiabá com destino a São Paulo, relatou que perdeu o controle do veículo no momento em que a chuva tornou as condições da pista desafiadoras. As autoridades foram prontamente acionadas para lidar com a situação e garantir a segurança no local.