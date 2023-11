VIVA+ Festival arrecada mais de 15 toneladas de alimentos em Olímpia

Mais de 15 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas durante o VIVA+ Festival, realizado de 10 a 14 de novembro, no Recinto do Folclore de Olímpia, interior de São Paulo.

Com apresentações de grandes nomes da música nacional, três dos cinco dias do evento, promovido pela VIVA+ Entretenimento em parceria com a TV TEM e o apoio da Prefeitura de Olímpia, tiveram entrada solidária para a pista.

Durante o VIVA+ Festival, subiram ao palco Ana Castela, Gustavo Mioto, Jota Quest, Péricles e Luan Santana. A mistura de ritmos, estilos e gêneros atraiu milhares de turistas e moradores da região.

As 15 toneladas de alimentos não perecíveis foram doadas pelas pessoas que acompanharam as apresentações de Gustavo Mioto, Jota Quest e Péricles. Tudo que foi arrecadado será destinado para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

“O VIVA+ trouxe para nós uma proposta de ser mais um atrativo em nossa cidade. Olímpia, com essa força que o turismo tem aqui, precisa de mais eventos como esse. Atuamos como parceiros da festa, proporcionando entrada solidária em três dos cincos shows do festival, com grande adesão da população e 15 toneladas de alimentos arrecadadas para as famílias. Agradeço à diretoria da TV TEM e aos organizadores por terem reconhecido a pujança da nossa cidade. O VIVA+ é muito bem-vindo em Olímpia”, declarou o prefeito Fernando Cunha.

Com opções de lazer e entretenimento para toda família, o VIVA+ Festival ofereceu uma estrutura completa, segura e inovadora, incluindo uma delegacia móvel da Polícia Civil, área gastronômica, parque de diversão, arena churrasco e uma mini fazendinha.

“A gente se dedicou muito para entregar o melhor possível para o público. A qualidade do nosso trabalho atraiu famílias de toda a região. Reunimos grandes artistas que se destacam na cena da música nacional. Também oferecemos diversas opções de entretenimento, uma ampla área gastronômica e um parque de diversões completo. Foi um evento realmente incrível e seguro. Só tenho a agradecer a todos que passaram pelo Recinto do Folclore e à Prefeitura de Olímpia pelo apoio”, afirma Guilherme Moron, CEO da VIVA+ Entretenimento