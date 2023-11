“Dignidade e Renda”: Jorge Seba e Emerson Pereira buscam ampliação do Projeto Votuporanga em Ação

Durante a reunião, foram discutidas melhorias, incluindo a reformulação do projeto, com foco na expansão do número de vagas e na requalificação dos bolsistas para o mercado de trabalho.

O Projeto Votuporanga em Ação tem como objetivo proporcionar ocupação, renda e qualificação profissional para a população em situação de vulnerabilidade social.

O Secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, enfatizou o caráter social do programa: “Gostaria de parabenizar o prefeito Jorge Seba por esse trabalho e pela oportunidade de expandir este projeto, proporcionando dignidade e renda para nossa população.”

Como parte do programa, todos os bolsistas receberão uma bolsa auxílio e uma cesta básica por mês para auxiliar em suas despesas familiares, uma iniciativa fundamental para garantir o sustento de suas famílias.

Jorge Seba demonstrou otimismo com a medida, destacando que uma das marcas do governo é o social. Ele ressaltou o esforço contínuo para garantir qualidade de vida e oportunidades para aqueles que mais precisam, incluindo a intensificação das contratações pelo Votuporanga em Ação, onde essas pessoas desempenham atividades importantes na Prefeitura de Votuporanga.

Rose Seba, Presidente do Fundo Social de Solidariedade, também presente na reunião, acrescentou: “Agradeço a todos que tornaram possível essa extensão do projeto. Juntos, estamos proporcionando dignidade e sustento para muitas famílias.”

A reunião contou com a participação do prefeito Jorge Seba, da presidente do Fundo Social de Solidariedade Rose Seba, do Secretário de Direitos Humanos Emerson Pereira, do Procurador do Município Douglas Lisboa, do Assessor de Gabinete Marcelo Zeitune, do Controlador Interno da Prefeitura Elton Marcel da Silva, da Chefe de Setor de Direitos Humanos Andressa Morais, da Assistente Social Andrea Cristina Zamberlan, da Chefe de Divisão de Direitos Humanos e Secretária Executiva do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua Karoline Bianconi e do Chefe do Setor da Pessoa com Deficiência e atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Eloi Novaes Marques.