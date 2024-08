Vinicius Baracioli faz em goleada e comemora classificação do Votuporanguense às oitavas da Copa Paulista

Confronto das oitavas contra o Francana ainda não tem data e horário definido.

O Votuporanguense goleou o Grêmio Prudente por 4 a 0 no sábado (17) e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Paulista. O lateral-direito Vinicius Baracioli, que reintegrou a equipe no dia 9 de agosto após passagem pelo Água Santa, abriu o placar no Estádio Municipal Dr. Plínio Marin e comemorou o feito.

– O gol marcado é um gol importante, o gol da volta. Eu estava no Água Santa e no meu primeiro jogo de volta aqui no Votuporanguense nós conseguimos a vitória e fui feliz em contribuir com o resultado fazendo um dos gols – disse.

No jogo contra o Grêmio Prudente, o Votuporanguense venceu com uma larga diferença no placar. A equipe alvinegra paulista soube administrar o jogo e Vinicius Baracioli comentou sobre o desempenho na equipe na partida e como a vitória reforça a equipe na próxima fase da competição.

– A avaliação sobre o jogo contra o Grêmio Prudente é boa, o time vai para essa próxima fase agora de mata-mata fechado, unido e com resultado muito importante. O adversário que a gente teve agora, o Grêmio Prudente, foi nosso adversário na final do Paulista e isso mostra que o clube e o time vem numa grande evolução – contou o jogador.

O próximo desafio da equipe será contra o Francana, que terminou a fase de grupos em segundo lugar do Grupo B com 12 pontos, sendo três vitórias, três empates e duas derrotas, uma campanha inferior à do Votuporanguense.

– Será um duelo estudado, planejado e eu espero que dê tudo certo. Se Deus quiser, a gente sai desse jogo com o resultado positivo. A torcida pode esperar muito empenho, dedicação, compromisso dentro de campo, que a gente vai buscar o máximo para fazer o nosso trabalho e sair com excelência com a classificação para a próxima fase – finalizou.

A data e o horário do confronto entre Votuporanguense e Francana ainda não foi confirmada e os clubes aguardam decisão da Federação Paulista para saber as informações do jogo.

