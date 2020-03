Michele Uva diz que prioridade no calendário será para conclusão de ligas, podendo alterar fórmula da Liga dos Campeões e da Liga Europa: “O importante é dar os troféus”.

A pandemia do coronavírus afetou o futebol de forma ímpar na história recente e forçou a Uefa a tomar medidas drásticas, como adiar em um ano a disputa da Eurocopa e mudar as datas das finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa. E a entidade está pronta até mesmo para alterar a forma de disputa dos torneios continentais entre clubes, de acordo com seu vice-presidente, Michele Uva.

O italiano, que está em isolamento em Roma, concedeu uma entrevista ao jornal “TuttoSport”, na qual tentou fazer projeções sobre a retomada das competições organizadas pela Uefa. E reiterou que a entidade fez questão de dar espaço para o fim das ligas ao redor do continente.