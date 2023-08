Dia dos Pais: Amadorzão de Votuporanga para neste domingo

O torneio será retomado no próximo domingo (20), com quatro duelos, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária.

Em comemoração ao Dia dos Pais – celebrado neste domingo (13.ago) – o Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga terá uma pausa, sendo retomado no próximo domingo (20), com mais quatro jogos que serão disputados no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido popularmente como o Campo da Ferroviária, na zona Sul.

Segundo a tabela, abrindo a rodada, logo às 8h, o duelo será entre o esquadrão do Brothers que enfrenta o Rafa Pneus; em seguida, às 10h, será a vez do Maranata pegar o Flamenguinho.

No período da tarde, às 14h, o Unidos da Sul entra em campo para medir forças com o União FC; e para fechar a rodada, às 16h, o Grilo enfrenta o Nacional.

Os duelos são válidos ainda pela primeira fase do torneio que é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e neste ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela.