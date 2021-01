Vereadores Djalma e Jezebel pedem construção de complexo esportivo no bairro Pró-Povo

Preocupados que a população de Votuporanga tenha à disposição praças esportivas de qualidade em todas as regiões do município, os vereadores Jezebel Silva e Professor Djalma apresentaram nesta semana a indicação nº 138/2021, que será encaminhada para apreciação do Poder Executivo, em que pedem a construção de um complexo esportivo no bairro Pró-povo.

Segundo a proposta dos parlamentares, o local seria implantado no espaço ocupado pelo atual campo de futebol da Praça Altino Ferreira.

A reivindicação surgiu após visita recente dos parlamentares ao bairro, quando constataram que opções para o lazer foram reivindicações apresentadas pela população.

Na indicação apontam que é dever do vereador incentivar a prática de esporte e lazer de nossa população, principalmente nos bairros periféricos com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida e evitar o estresse, além de outras doenças relacionadas ao sedentarismo.

Nesse contexto, atendendo a solicitação dos munícipes, a indicação propõe que através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, se estude a possibilidade de utilizar a área no bairro Pró-povo para a construção de um complexo esportivo contendo: Quadra de futsal; Quadra de Basquete de Três; Campo de Futebol de Areia e Mini Pista de Skate.

Ainda de acordo com os vereadores, o complexo esportivo atenderia de melhor forma a população, permitindo uma maior variedade de práticas esportivas.