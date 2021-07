Vereador Nilton Santiago pede abertura de vagas de estacionamento na avenida Vale do Sol

Com o objetivo de oferecer mais locais para estacionamento de veículos na Avenida Vale do Sol que o Vereador Nilton Santiago encaminhou a Prefeitura para que, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, promova abertura de estacionamento 45º no canteiro central daquela via, no Bairro Vale do Sol.

“Trata-se de uma longitude proporcional o que tornaria possível implantar esse tipo de estacionamento na avenida Vale do Sol.

Vale ressaltar que essa medida deve ser concretizada por representar os anseios da comunidade e de quem faz uso daquela avenida, permitindo assim, a abertura de novas vagas de estacionamento, pois aquela via é muito movimentada, possui escolas, faculdade e diversos estabelecimentos comerciais”, destacou Santiago.