Com apoio de Carlão, Palmeira d Oeste ganha unidade do Banco do Povo

Agência oferece crédito para empreendedores formais ou informais, e produtores rurais

Palmeira d’Oeste agora tem uma unidade do Banco do Povo Paulista. A notícia foi dada pelo deputado Carlão Pignatari ao prefeito Reinaldo Savazi. O banco está localizado na avenida Brasil, 4290, no prédio da antiga Biblioteca Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo em parceria com as prefeituras, o Banco do Povo Paulista oferece crédito facilitado a juros reduzidos para empreendedores formais ou informais, e também produtores rurais, para capital de giro e investimento fixo.

“Trazer o Banco do Povo Paulista para Palmeira d’Oeste significa trazer mais desenvolvimento econômico e social, e oportunidades. Todo mundo, seja pessoa física ou jurídica, pode adquirir recursos no banco para montar seu negócio ou até mesmo dar um upgrade nas atividades”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Um dos requisitos mínimos para se tornar elegível ao crédito é não ter restrições no Serasa ou ser devedor do Estado inscrito no Cadin (Cadastro de Inadimplentes). Outros documentos são necessários para acessar o recurso. Entre as linhas de financiamento estão o Empreenda Rápido, o Empreenda Mulher e o Empreenda Afro.

“Agradeço ao deputado Carlão Pignatari pelo total apoio na conquista do Banco do Povo Paulista para a nossa cidade. Com mais essa unidade, vamos conseguir gerar emprego e renda para a população, garantir novos empreendimentos e fazer a economia da cidade e da região girar”, disse o prefeito de Palmeira d’Oeste.