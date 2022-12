Governador esteve em Votuporanga para inauguração e evento na Concha Acústica

O governador em exercício do estado de São Paulo, Carlão Pignatari, esteve ontem (9) em Votuporanga para inaugurações e liberação de obras. Ele também participou de um evento com idosos, na Concha Acústica.

No mesmo local, o presidente da Assembleia Legislativa – ocupando o cargo de governador – também inaugurou a ponte sobre o Córrego Boa Vista, autorizou a construção de creche no Jardim Carobeiras, ampliação de escola, construção de Casa de Convivência no Boa Vista e ampliações de galerias pluviais. O total de investimentos do governo estadual nas obras é de R$ 6 milhões.

Ainda em Votuporanga, Carlão também autorizou convênio com a CDHU para a construção de 50 casas em Mira Estrela. Na próxima semana ele retoma a presidência da ALESP e Rodrigo Garcia reassume o Palácio dos Bandeirantes.