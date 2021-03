Fausto Pinato é homenageado na Comissão de Agricultura da Câmara

O deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) foi homenageado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (17), com a inclusão da foto dele na galeria de ex-presidentes.

A solenidade foi realizada pela manhã, após a eleição dos vice-presidentes CAPADR, agora formada pelos deputados federais Zé Mário (GO), Paulo Bengtson (PA) e Nelson Barbudo (MT). A presidente da comissão, deputada federal Aline Sleutjes, conduziu a homenagem, ao lado de parlamentares e servidores da Câmara.

Fausto Pinato foi presidente da CAPADR nos anos de 2019 e 2020. Apesar de o mandato ser de um ano, Pinato esteve à frente da comissão no ano seguinte, por causa da pandemia e, consequentemente, a suspensão das atividades das comissões permanentes da Câmara. Em 2019, Fausto Pinato realizou audiências públicas e atuou no debate de diversas propostas de defesa e expansão do agronegócio no Brasil.

Fautor Pinato afirmou que continuará lutando pelo fortalecimento do setor rural brasileiro. “Eu continuo sendo um soldado do agronegócio, uma pessoa que quer o melhor ao nosso país, com coerência, equilíbrio e serenidade. O agronegócio é a bandeira a qual precisa ser defendida por todos os brasileiros, pois é este setor que alavanca a economia do Brasil”, afirmou.

Na oportunidade, Pinato pediu apoio aos membros da CAPADR para ajudar o Brasil na busca por mais vacinas, pois ele acredita que somente pela imunização em massa o país conseguirá retomar a economia. “Não podemos permitir que o avanço da pandemia afete a produtividade do agronegócio e comprometa nossas exportações. Por isso, precisamos buscar tratados de cooperação com os países produtores de insumos e de vacinas, como a China, Índia e Rússia, para que o nosso país seja autossuficiente em todo o processo de imunização, principalmente na produção de vacinas”, destacou.

