Vereadores Carlim Despachante e Thiago Gualberto pedem que Prefeitura realize manutenção e preservação de Parque Ecológico no Residencial Noroeste​

Preocupados com o estado de conservação do Parque Ecológico Benedito Godoy Martins, no Jardim Residencial Noroeste, os vereadores Thiago Gualberto e Carlim Despachante apresentaram na sessão da Câmara de Votuporanga desta segunda-feira a Indicação Nº 307/2022, na qual pedem que a Saev Ambiental realize com a maior brevidade possível a preservação e manutenção da área de lazer.

Os parlamentares solicitam os serviços de roçagem de mato alto com recolhimento, bem como melhorias na Iluminação, pavimentação e demarcação da quadra poliesportiva lá existente, visto que, o campo de futebol do local está sem trave, o que dificulta a sua correta utilização pelos munícipes.

A Indicação será encaminhada também à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.