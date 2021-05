Em 06 de maio de 2021, nasce em Votuporanga, um novo partido político o AVANTE!

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O AVANTE nasceu das ruas, ouvindo o desejo das pessoas e lutando por um país que segue em frente. É o único partido que tem a direção certa: AVANTE.

O nome aproxima ainda mais, as pessoas dos verdadeiros objetivos do partido, alicerçado ao longo de sua história e atrelado aos novos pilares: compromisso, prosperidade, humanidade, coletividade, diálogo, transparência e liberdade. O AVANTE está na direção do futuro e sempre em frente.

A vereadora Sueli Friósi, recebeu o convite de presidir o diretório municipal, do Presidente Estadual e também Deputado Estadual, Dr. CAMPOS MACHADO, e descreve a alegria de fazer parte de um partido onde a preocupação é de cuidar de pessoas, independente de cor, raça, ideologia, orientação sexual e religião!

Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Avante tem representantes em três cadeiras que são ocupadas por: Roque Barbieri, Sargento Neri e Campos Machado.

Em 2020, o partido alcançou outra marca histórica: obteve 683% no número de prefeituras conquistadas, saltando de 12 para 82 prefeitos eleitos em todo o Brasil, tendo conquistado ainda sua primeira prefeitura de uma capital: Manaus (AM). A sigla elegeu ainda 1.073 vereadores.