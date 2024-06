O caso ocorreu em janeiro de 2023 durante uma conversa de Ana Carolina Lima Amador (MDB) com uma funcionária do Legislativo, em Jales

Segundo a denúncia, o caso ocorreu em janeiro de 2023, durante uma conversa de Ana Carolina com uma funcionária do Legislativo. Na ocasião, ela teria chamado o vereador Vanderlei Vieira dos Santos (União Brasil) de “gorila”. Não há gravações da conversa, mas a denúncia do MP contra a vereadora ocorreu após relatos de testemunhas. Além do processo penal, o promotor havia solicitado indenização de R$ 15 mil por danos morais.