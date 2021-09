Fausto Pinato é um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional

O deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) está entre os parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), divulgada nesta sexta-feira (27). O parlamentar figura na categoria “Ascensão em 2021”.

Mais uma vez, Fausto Pinato foi apontado pela pesquisa Diap como um dos parlamentares do estado de São Paulo mais influentes do Congresso Nacional. Para ele, isto é o reconhecimento ao trabalho em defesa da democracia e do estado democrático de direito, principalmente durante a pandemia da Covid-19, quando ataques ideológicos dividiram a população e atrapalharam a gestão de combate ao vírus.

De acordo com a pesquisa Diap, entende-se por parlamentar em ascensão quem tem buscado abrir canais de interlocução, criando seus próprios espaços e se credenciando para o exercício de lideranças formais ou informais no âmbito do parlamento.

Em defesa da Democracia

Fausto Pinato ganhou protagonismo nacional como presidente das frentes parlamentares Brasil-China e dos BRICS, ao defender as vacinas e lutar contra interferências ideológicas na diplomacia brasileira. Durante a pandemia, a política externa do Brasil foi contaminada por grupos negacionistas que atrasaram o diálogo com as nações produtoras de vacinas contra a Covid-19.

“Quando o país precisava de união e racionalidade, grupos ideológicos ligados ao Governo criavam conflitos, mas poucos tiveram coragem de enfrentar essa situação. Eu enfrentei de cabeça erguida e peito aberto. E não bastou defender a diplomacia, foi necessário unir forças para reconstruir as relações de amizade com as nações atacadas por esse grupos”, afirmou Pinato.

O parlamentar destaca que o trabalho prossegue em defesa da democracia e das instituições democráticas, hoje ameaçadas, mais uma vez, pelos mesmos grupos ideológicos que negam a pandemia, atacam as vacinas e pregam o tratamento precoce. “O Brasil e os brasileiros não vão aceitar golpe de Estado. O povo brasileiro lutou pela democracia e vai continuar lutando, porque a democracia é o nosso maior trunfo”, destacou Pinato.