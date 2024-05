Motorista de carro morre em colisão frontal com caminhão na SP-310 na região

Um trágico acidente na manhã deste sábado (18) ceifou a vida do motorista de um carro na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), próximo a Poloni (SP). A colisão frontal com um caminhão resultou em fatalidades e deixou outros feridos em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o motorista do veículo, cuja identidade não foi divulgada, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. O passageiro do carro e o condutor do caminhão foram resgatados com gravidade e encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Monte Aprazível (SP).

O relato do motorista do caminhão às autoridades indica que o carro invadiu a pista contrária, resultando na colisão fatal. As circunstâncias precisas que levaram ao trágico acidente serão minuciosamente investigadas pelas autoridades competentes.