Vereadora Jezebel se reúne com Executivo para melhorar projeto de agricultura familiar

A vereadora Jezebel Silva (PODEMOS) se reuniu na manhã desta quarta-feira, dia 21, com o secretário de Governo do prefeito Jorge Seba, Alexandre Giora, para iniciar conversas no sentido de melhorar os programas de agricultura familiar, desenvolvidos pela CODAFAVO (Cooperativa de Agricultura Familiar de Votuporanga), Banco de Alimentos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

No encontro com o representante do Executivo, a vereadora discutiu sobre as ações que serão desenvolvidas pela parlamentar para retomar novos programas de agricultura familiar, como o Compra com Doação Simultânea e outros projetos do Ministério da Agricultura.

De acordo com o secretário Giora, o prefeito Seba está retomando todos os programas de agricultura familiar que Votuporanga desenvolveu em anos anteriores e que agora, estão sendo retomados em parceria com a cooperativa de agricultura familiar, Secretarias de Assistência Social, de Desenvolvimento Econômico, Fundo Social de Solidariedade e Banco de Alimentos.

A vereadora Jezebel vai agendar uma audiência no Ministério da Agricultura e com a deputada federal Renata Abreu, para buscar novas parcerias com o Governo Federal. Giora e Jezebel explicaram que o Ministério possui diversos programas de agricultura familiar que poderão beneficiar Votuporanga, as entidades assistenciais e os pequenos produtores rurais.



Giora ressaltou que, além dos convênios que serão celebrados com o município, a União poderá, através do Ministério da Agricultura, destinar recursos e equipamentos agrícolas, como tratores e outros, para a cooperativa de agricultura familiar de Votuporanga. “A iniciativa do prefeito Jorge Seba é reativar todos os programas sociais e esse projeto de agricultura familiar ajuda e muito as nossas valiosas entidades assistenciais, as cooperativas de agricultura e vamos dar prosseguimento a isso”, destacou Giora.

A vereadora Jezebel também solicitou a retomada da Padaria Artesanal – projeto do Fundo Social de Solidariedade. “São programas sociais que trazem muitos benefícios à comunidade votuporanguense”, destacou a vereadora.