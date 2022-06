Paço Municipal e Interligação da Avenida Mário Pozzobon: Prefeito Jorge Seba autoriza início das obras

A interligação das avenidas consiste na etapa final para liberação do trânsito; já o Paço Municipal deverá ser executado parcialmente, com previsão de liberação do primeiro pavimento

O prefeito Jorge Seba assinou a autorização para início de duas importantes obras em Votuporanga, na tarde desta quarta-feira (8/6), em seu Gabinete, com a presença da imprensa. A conclusão da interligação da Avenida Prefeito Mário Pozzobon com a Avenida Sebastião Vaz de Oliveira e a construção parcial do novo Paço Municipal. O prefeito estava acompanhado dos secretários de Obras, Salvador Castrequini Neto; da Fazenda, Deosdete Vechiato; da Administração, Andréa Thomé; e de Planejamento, Tássia Coleta.

A obra de interligação das avenidas consiste na etapa final para liberação do trânsito com pavimentação, guias, sarjetas e iluminação. Com investimento de R$ 849 mil de recursos próprios, a obra deve ser executada em 90 dias. “Esta via faz parte de um anel viário que temos projetado para Votuporanga. E além dela também faremos a interligação deste novo acesso com a Rodoviária, desta forma, ônibus e demais veículos que passarem pelo Terminal sairão pela Avenida Prefeito Mário Pozzobon, com mais segurança e melhor mobilidade”, explicou Seba.

O prefeito também destacou a importância da parceria com a Elektro para a parte da iluminação nesta obra, em especial. “Nosso agradecimento à Elektro que se responsabilizará pela mudança na estrutura da iluminação pública existente naquela região”.

Novo Paço Municipal

Outra importante obra que terá sequência é a construção do novo Paço Municipal. Nesta etapa serão executados a cobertura e fechamento do prédio, instalações elétricas, hidráulicas, piso e banheiros em todos os pavimentos, instalação do elevador, entre outros. O primeiro pavimento será completamento executado para que algumas secretarias municipais iniciem os trabalhos no prédio ao final desta etapa de obra.

Cerca de R$ 8,3 milhões serão investidos nesta fase, recursos próprios que a Prefeitura já havia adquirido por meio de financiamento. A previsão de tempo de execução é de 12 meses. “Ao final desta etapa, cerca de 70% estarão devidamente concluídos. Desta forma, com o primeiro pavimento liberado, daremos o caráter de funcionalidade a este importante prédio”, afirmou o prefeito.