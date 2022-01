Capela de Parisi será elevada a Paróquia pelo Bispo Dom Moacir nesta quarta-feira

Nesta quinta-feira, 20, a Capela Nossa Senhora Aparecida de Parisi será elevada a Paróquia em celebração eucarística presidida pelo Bispo Diocesano Dom Moacir Aparecido de Freitas às 19h30 na Igreja Matriz de Parisi.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Parisi continuará sendo administrada pelo Padre Michel Henrique Candeu que está a frente da comunidade desde 2018 e será a 31ª paróquia da Diocese de Votuporanga, sendo a primeira criada por Dom Moacir.

Além da criação da Paróquia de Parisi, Dom Moacir nesta celebração criará a Região Pastoral Santo Expedito que será composta pela Capela Santo Expedito (Parque Colinas), hoje pertencente a Paróquia Santa Joana Princesa, e pela Capela Santo Antonio (Parque das Nações). Esta Nova Região Pastoral ficará também sob responsabilidade do Padre Michel Candeu.

A criação da Paróquia permitirá a comunidade de Parisi uma maior facilidade para a realização dos trabalhos pastorais e atendimento aos fiéis em virtude da autonomia de jurisdição e também pela proximidade com o pároco. É motivo também de alegria para a comunidade local ao ver um sonho de muitos anos se tornando realidade.

Semelhante a outras localidades, a presença da Igreja Católica em Parisi data da fundação do povoado com a instalação e benção do cruzeiro. Anos posteriores, foram construídas as Capelas de Santo Antonio e Nossa Senhora Aparecida, tendo o povoado se desenvolvido mais próximo a esta. Ao longo dos anos, com o desenvolvimento do povoado e aumento do número de fieis, a pequena igreja de Nossa Senhora Aparecida passou por diversas reformas e ampliações.

Inicialmente a comunidade católica de Parisi esteve sob administração dos Frades Capuchinhos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga. Na década de 1970, com a criação da Paróquia Santa Luzia de Votuporanga, o Padre Silvio Roberto dos Santos assumiu também a responsabilidade sobre a Capela de Parisi. Em 1989, a Capela de Parisi passou a fazer parte da Paróquia Santa Joana Princesa, com destaque para o período em que foi administrada pelos padres José Américo Alves e Joaquim Tadeu Ferraz Andrade (falecido recentemente). Desde março de 2018, a comunidade de Parisi vem sendo administrada pelo Padre Michel Henrique Candeu.