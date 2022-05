NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia Militar faz megaoperação “Votuporanga mais Segura”

O Comando da 3ª Companhia da Polícia Militar iniciou nesta quinta-feira, dia 12, uma megaoperação denominada “Votuporanga mais Segura” com o aumento do número do efetivo de policiais e viaturas em diversos pontos da cidade.

A megaoperação tem por finalidade garantir maior segurança à comunidade votuporanguense com o aumento do número de policiais militares em pontos estratégicos da cidade, fiscalizando veículos, motos e pedestres em atitude suspeita.

Conforme o comandante da 3ª Companhia da PM – capitão André Navarrete, a operação vai continuar por vários dias, até atingir os objetivos em relação à segurança pública da população. O capitão informou ainda que as reclamações e solicitações apresentadas pelos vereadores, pelo CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança Pública estão dentro deste plano de operação, levando em consideração ao aumento do número de policiais. “Estamos iniciando essa operação que trará importantes benefícios à comunidade votuporanguense. A Polícia Militar estará nos quatro cantos da cidade, com o objetivo maior de coibir a prática de atos ilícitos, crimes, tráfico de drogas, furtos e roubos. Pedimos o apoio da comunidade nesta nova etapa de segurança pública de Votuporanga”, destacou o capitão.