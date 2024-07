Alesp aprova fim da prova oral em concurso da Polícia Civil

Um projeto de lei que determina a extinção da prova oral para os cargos de investigador e escrivão na Polícia Civil do Estado de São Paulo foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Com a mudança, o teste de conhecimento oral será mantido apenas para o cargo de delegado de polícia.

O Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 7/2024, de autoria do deputado estadual Danilo Balas (PL, na foto de destaque), foi avaliado durante sessão extraordinária realizada na quinta-feira (27/6). O texto aguarda a sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo Danilo Balas, a exclusão da prova oral vai tornar o processo seletivo mais eficiente, justo e menos dispendioso. “A aprovação desse PLC tem uma importância muito grande, pois é algo que vem fazer justiça aos policiais que estão com sobrecarga de trabalho, levando mais qualidade de trabalho à população”, afirmou o deputado.

A justificativa do PLC argumenta que a prova escrita já avalia de forma satisfatória o conhecimento dos candidatos, sendo um mecanismo mais objetivo e imparcial.

O projeto também prevê que a fase de investigação social deve transcorrer durante todo o período de duração do concurso público, o que a justificativa do texto classifica como muito importante para agilizar o preenchimento dos inúmeros cargos vagos na Polícia Civil de São Paulo. Metrópoles