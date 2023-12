VITRAIS DA CATEDRAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE VOTUPORANGA SÃO RESTAURADOS

Quem passa pela Catedral Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga para participar da Santa Missa ou fazer suas orações pessoais pode verificar que ela está ainda mais bela. Na última semana foram reinstalados os vitrais localizados atrás do altar principal que passaram por um processo de restauração. A ação faz parte das comemorações dos 80 anos de criação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, celebrado no último dia 22 de dezembro.

Para a realização dos serviços de restauração, A Catedral contratou a empresa Kingdom Vitrais de Pouso Alegre/MG, especializada neste tema. O processo todo foi executado em 2 meses, tendo iniciado em outubro passado. Nas celebrações da Santa Missa do último final de semana, o Padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral, agradeceu aos membros da paróquia pela fidelidade e compromisso com a manutenção da Catedral, visto que todo o custeio da restauração foi arcado exclusivamente pela paróquia. Nos últimos anos, uma outra ação custeada pela comunidade paroquial contribuiu com a conservação da estrutura e valorização da beleza da Catedral: a recuperação e lavagem das paredes externas.

A atual Catedral teve sua construção iniciada em abril de 1954, tendo sido idealizada pelo visionário Frei Gregório de Protásio Alves, então vigário superior. Ela foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1958, porém somente em fevereiro de 1960 é que foram instalados os primeiros vitrais. Atualmente, todas as janelas e portas da igreja são revestidas de vitrais com passagens bíblicas ou outros símbolos religiosos.

Os vitrais são um dos mais belos tesouros das igrejas cristãs e contribuem para inspirar e educar os fiéis em muitas verdades espirituais. Eles continuam sendo parte essencial da arquitetura eclesiástica e seguem sendo utilizados em novas construções em todo o mundo. Durante o período medieval, esse elemento arquitetônico se transformou na principal forma de educar o leigo nas múltiplas histórias da Bíblia.

