Presidência dos Correios garante a prefeito e ao presidente da Câmara a permanência da agência do bairro Pozzobon

Uma grande conquista para Votuporanga, principalmente aos moradores e comércio em geral da zona norte da cidade.

Na tarde desta terça-feira, o prefeito Jorge Seba esteve em audiência com o presidente nacional dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, que garantiu ao chefe do Executivo e ao presidente da Câmara de Vereadores – Serginho da Farmácia, a permanência da agencia do bairro Pozzobon.

Essa foi uma luta da Câmara Municipal, através do próprio presidente Serginho, do vereador licenciado Jura Silva e do prefeito Seba, para não fechar a agência dos Correios do Pozzobon.

Após audiência em Brasília, o presidente dos Correios emitiu ofício ao prefeito de Votuporanga garantindo a permanência da agência da zona norte.

No documento, o presidente dos Correios relata que que o fechamento da referida unidade de atendimento decorreu da impossibilidade de renovação do contrato de locação do imóvel no qual a Agência encontrava-se instalada.

Contudo, após nova tentativa de negociação com o proprietário do imóvel, houve manifestação favorável à renovação da locação contratual e, nesse sentido, foi suspenso o processo de fechamento da respectiva agência, estando já em andamento os trâmites necessários ao restabelecimento do atendimento postal aos votuporanguenses.

“Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao Ofício GAP/OF/Nº 466/2021, por meio do qual é solicitado a esta Empresa analisar a possibilidade de manter em atividade a Agência de Correios – AC Pozzobon, localizada nessa cidade, na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, 2693. Esta Empresa permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos”, ressaltou o presidente Floriano Peixoto.

Para o prefeito Jorge Seba “é uma conquista a ser muito comemorada, pois a agência dos Correios atende uma demanda grande da população, principalmente moradores da zona norte da cidade”, destacou.

Por sua vez, o presidente da Câmara elogiou o trabalho dos vereadores que buscaram através de estatísticas e um trabalho político evitar o fechamento daquela unidade. “A zona norte da cidade, que abrange, entre outros o bairro Pozzobon é praticamente uma cidade, e nosso trabalho foi exatamente esse, mostrar à presidência dos Correios a necessidade de se manter aberta a agência da avenida do bairro Pozzobon.

O vereador Jura – que retorna à Câmara na próxima semana, comemorou a conquista. “É de extrema necessidade o funcionamento da agência dos Correios do Pozzobon. A Câmara fez o seu papel e o Executivo buscou junto à presidência nacional a permanência desta agência”, pontuou Jura.