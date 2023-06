Votuporanga inicia construção do maior Centro de Eventos coberto do interior de São Paulo

Com um investimento de R$ 7,5 milhões, Votuporanga se destaca como destino para eventos no interior de São Paulo

Votuporanga deu início, nesta semana, à construção do maior Centro de Eventos coberto do interior do Estado de São Paulo. O empreendimento, denominado Centro de Eventos Helder Henrique Galera, receberá um investimento de mais de R$ 7,5 milhões e contará com um pavilhão com mais de 6 mil metros quadrados, projetado para abrigar grandes eventos.

Comparado à icônica Concha Acústica situada no centro da cidade, que possui uma cobertura de aproximadamente 1,5 mil metros quadrados, o Centro de Eventos será quatro vezes maior, abrangendo uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados.

Os recursos para a realização desse projeto foram providenciados pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com o auxílio do deputado Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Alesp. O prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou esta semana o ínicio das obras.

“Estamos falando de um pavilhão com quase 6 mil metros quadrados de cobertura. Esta é a maior obra desse tipo no interior do Estado de São Paulo e é motivo de orgulho para nossa cidade, pois servirá para uma ampla variedade de eventos. Obtivemos os recursos do governo de Rodrigo Garcia, através do deputado estadual Carlão Pignatari, e agora o governador Tarcísio de Freitas está honrando esse compromisso, sem exigir qualquer contrapartida do município”, afirmou o prefeito.

O local escolhido para o Centro de Eventos será a área onde funcionava a praça de alimentação na última ExpoShow, conforme o votumais.com.br. O projeto inclui uma cobertura metálica de cerca de 6 mil metros quadrados, composta por telhas galvanizadas termoacústicas. Além disso, a estrutura contará com pilares de concreto armado pré-moldado e vigas de transição pré-moldadas em concreto.

A obra também contemplará a instalação de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, popularmente conhecido como “para-raios”. A construtora contratada pela Prefeitura terá um prazo de seis meses para concluir os trabalhos, o que impactará a programação de eventos do município nesse espaço.

“Devido à forma como está sendo construído, é possível que nossa agenda de eventos seja afetada nesse local. A obra terá uma duração de seis meses, então, por exemplo, o campeonato de Bech Tennis não poderá ser realizado lá este ano, assim como a Arrancada, que realizou um grande evento no ano passado, não terá a possibilidade de utilizar o espaço este ano. No entanto, a ExpoShow, se não ocorrer, retornará no próximo ano com força total em uma estrutura de primeiro mundo, e então faremos a diferença”, concluiu Seba.