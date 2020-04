Em 2019, durante todo o ano, foram cerca de 2.301 toneladas de massa asfáltica aplicadas entre serviço de tapa-buracos e salgamento.

Para munícipes solicitarem o serviço, é necessário entrar em contato com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Ouvidora Geral do Município, que atende pelo 0800-770-3590, com ligação gratuita, ou pelo Portal da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br).